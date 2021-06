पंजाब चुनाव के लिए अकाली दल से BSP का गठबंधन, जानिए क्या बोलीं मायावती

पंजाब में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने शनिवार को गठबंधन किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे पंजाब की राजनीति में नया सवेरा बताया तो बीएसपी सुप्रीमो मायावाती ने कहा कि यह राजनीतिक और सामाजिक पहल ऐतिहासिक कदम है। इस बीच, अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल ने मायावती से फोन पर बात की और जल्द ही पंजाब बुलाने की बात कही।

मायावती ने ट्विटर पर 3 ट्वीट्स के जरिए इस गठबंधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ''पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन यह एक नया राजनीतिक व सामाजिक पहल है, जो निश्चय ही यहां राज्य में जनता के बहु-प्रतीक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।''

बसपा सुप्रीमो ने अगले ट्वीट में कहा, ''वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं व महिलाओं आदि पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी।''

Shiromani Akali Dal (SAD) patron Parkash Singh Badal speaks to BSP chief Mayawati over a phone call, congratulates her on the SAD-BSP alliance



