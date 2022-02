70 यात्रियों को लेकर उड़े विमान के इंजन का एक हिस्सा गिरा, भुज में सुरक्षित लैंडिंग

मुंबई एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट पर सुबह टेक ऑफ के दौरान एक फ्लाइट के इंजन का काउलिंग का एक हिस्सा गिर गया। हैरानी की बात तो यह रही कि इंजन का काउलिंग गिरने के बाद विमान को टेक ऑफ करा दिया गया। इस विमान में कुल 70 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के बाद विमान की गुजरात के भुज में सुरक्षित लैंडिग कराई गई।

विमान एलायंस एयर कंपनी का था। मामला सामने आते ही नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जांच का आदेश दे दिया है। घटना को लेकर अधिकारियों ने कहा कि विमान के उड़ान भरने के दौरान इंजन का काउलिंग (कवर) उखड़ कर गिर गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने काउलिंग गिरने के बारे में अलर्ट भी जारी किया। काउलिंग का हिस्सा रनवे पर भी गिरा पड़ा था।उड़ान में सवार 70 लोगों में चालक दल के चार सदस्य और एक विमान रखरखाव इंजीनियर शामिल थे।

घटना को लेकर मुंबई एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने कहा कि एटीआर 72-600 विमान वीटी आरकेजे ऑपरेटिंग फ्लाइट, 9आई-625 (मुंबई-भुज) एक ऐसी घटना में शामिल था जहां इंजन कवर अलग हो गया था जिसे रनवे पर पाया गया। एलायंस एयर की उड़ान मुंबई से भुज के लिए थी और विमान ने बिना इंजन कवर के उड़ान भरी थी।

An Alliance Air ATR aircraft landed safely at Bhuj from Mumbai after a part of the engine cowling fell down during take-off this morning. The flight had taken off from Mumbai. Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has initiated an inquiry. pic.twitter.com/gEdH0nN5Dn