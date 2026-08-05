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चार दिन में 2097 वोटों पर आपत्ति, एक वर्ग को बनाया टारगेट: बेहड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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किच्छा विधानसभा क्षेत्र में विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया है कि एक से चार अगस्त के बीच 2097 मतदाताओं के नाम पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने इन आपत्तियों को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की। विधायक ने अधिकारियों को जरूरी दस्तावेज भी सौंपे हैं।

चार दिन में 2097 वोटों पर आपत्ति, एक वर्ग को बनाया टारगेट: बेहड़
चार दिन में 2097 वोटों पर आपत्ति, एक वर्ग को बनाया टारगेट: बेहड़

किच्छा, संवाददाता। विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि किच्छा विधानसभा क्षेत्र में एक से चार अगस्त के बीच 2097 मतदाताओं के नाम पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज की गई हैं। उन्होंने आपत्तिकर्ताओं की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने एसडीएम और कोतवाली में शिकायत दी है।

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आपत्ति दर्ज करने का विवरण

बुधवार को विधायक बेहड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने एसडीएम गौरव पांडेय को दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए बताया कि एक अगस्त को 93, दो को 261, तीन को 408 और चार अगस्त को 1335 मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गईं। बेहड़ ने इन आपत्तियों को संदिग्ध बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल भाजपा का एक संगठित गिरोह एक वर्ग विशेष के लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले पूरे प्रदेश में होने की आशंका है। यदि मतदाता सूची में इस प्रकार हस्तक्षेप किया गया तो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं होगा। उन्होंने आपत्तिकर्ताओं को बुलाकर जांच करने और आपत्तियां फर्जी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद विधायक ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी और फर्जी आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की。

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भाजपा पर आरोप

'उत्तराखंड को पश्चिम बंगाल बनाना चाहती है भाजपा'

विधायक बेहड़ ने आरोप लगाया कि भाजपा उत्तराखंड को भी पश्चिम बंगाल बनाकर चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फार्म-7 के माध्यम से एक वर्ग विशेष के लोगों के नाम पर आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं। बेहड़ के अनुसार, एक व्यक्ति ने 80 तक आपत्तियां दर्ज की हैं, जबकि एक आम व्यक्ति अधिकतम पांच आपत्तियां लगा सकता है। उन्होंने बताया कि आपत्तिकर्ताओं में ग्राम नारायणपुर के बुजुर्गों के नाम भी सामने आए हैं। इनके नाम से सिरौली के मतदाताओं पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं, जबकि संबंधित लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है। बेहड़ ने आई-इलेक्शन की वेबसाइट से प्राप्त डेटा का प्रमाण एसडीएम को सौंपने का दावा किया। उन्होंने मांग की कि सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ताओं को भी बुलाया जाए और उनके उपस्थित नहीं होने पर आपत्तियां खारिज की जाएं। उन्होंने कहा कि उपलब्ध डेटा को प्रमाण मानकर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा सही मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास कर रही है, जिसे वह सफल नहीं होने देंगे। पारदर्शिता नहीं बरती गई तो वह न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय जोगदंडे से भी वार्ता हुई है।

निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया

कोट...

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। आपत्ति दर्ज कराना निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है। आपत्तियां प्राप्त होने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद सुनवाई कर नियमानुसार उनका निस्तारण किया जाएगा।

-गौरव पांडेय, एसडीएम किच्छा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विधायक तिलकराज बेहड़ ने कितने मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज करने का आरोप लगाया?
विधायक तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि 2097 मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं।
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