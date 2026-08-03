बिना स्वीकृति बन रही आरसीसी सड़क पर रोक
महराजगंज में ग्राम पंचायत सुखरामपुर के मजरा शेखडीह में बिना विभागीय स्वीकृति के 300 मीटर लंबी आरसीसी सड़क निर्माण का आरोप प्रधान प्रशासक पर लगा है। प्रशासन ने शिकायतों के बाद कार्य को रोक दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिना अनुमोदन विकास कार्य कराना नियमों का उल्लंघन है।
महराजगंज तराई, संवाददाता। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। तुलसीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत सुखरामपुर के मजरा शेखडीह में बिना विभागीय स्वीकृति के करीब 300 मीटर आरसीसी सड़क निर्माण कराए जाने का आरोप प्रधान प्रशासक पर लगा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य तत्काल रुकवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों के अनुसार ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया है। किसी भी विकास कार्य के लिए कार्ययोजना और सक्षम स्तर से स्वीकृति आवश्यक है। आरोप है कि इन नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कराया जा रहा था।
शिकायत मिलने पर खंड विकास अधिकारी तुलसीपुर सुनील कुमार आर्य ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए। बीडीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि निर्माण कार्य की जानकारी न तो संबंधित ग्राम विकास अधिकारी को थी और न ही विकासखंड स्तर के अधिकारियों को। उन्होंने कहा कि बिना अनुमोदन कार्य कराना नियमों का उल्लंघन है। विस्तृत जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी। यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें