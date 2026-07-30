अस्पतालों में गबन के आरोप में तीन पर मामला दर्ज

नादेड़, एजेंसी। नांदेड़ के दो सरकारी अस्पतालों से तीन करोड़ 65 लाख रुपय के गबन करने के आरोप में दो मेडिकल अधिकारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ये मामले सिविल सर्जन डॉ. संजय माणिकराव की शिकायत पर दर्ज किए गए। शिकायत में डॉ. माणिकराव ने आरोप लगाया है कि फर्जी बिल और राज्य के सेवार्थ पेरोल सिस्टम में हेरफेर कर सरकारी राशि का गबन किया गया है। ये मामले हाडगांव पुलिस थाने और मांडवी पुलिस थाने में दर्ज किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, जून 2024 और गत वर्ष सितंबर में सेवार्थ सिस्टम के रिकॉर्ड में हेरफेर कर बकाया राशि का झूठा दावा किया गया और फिर फर्जी बिल बनाकर राशि का गबन किया गया।