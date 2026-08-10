शादी का झांसा देकर पीड़िता से बनाए अवैध संबंध, किया इंकार
एटा में एक लड़की ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने इंकार कर दिया। आरोप है कि आरोपी के दोस्तों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
एटा, शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ अवैध संबंध बनाए। शादी का दबाव बनाने पर आरोपी ने इंकार कर दिया। आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी ने दो अन्य साथियों संग मिलकर जान से मारने की धमकी दे रहे है। मामले में पीड़िता के पिता ने तीन आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना जलेसर के एक मोहल्ला निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आरोपी जीशान निवासी इस्लामनगर जलेसर के संपर्क में थी। आरोप है कि आरोपी ने तीन साल से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। बालिग होने के बाद पीड़िता ने आरोपी से शादी की बात कही।
आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया। शिकायत करने पर आरोपी के साथी इकरार और रिजवान ने आरोपी का साथ देते हुए पीड़ित के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी है। कोतवाली जलेसर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरु कर दी है।
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