देवर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप
मऊआइमा के एक गांव में एक महिला ने अपने देवर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। जब महिला गर्भवती हुई, तो ससुरालवालों ने धोखे से उसे गर्भपात की दवा खिलाई। विरोध करने पर उसे पीटकर घर से निकाल दिया गया। महिला ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
मऊआइमा, हिन्दुस्तान संवाद। इलाके की एक गांव की एक महिला का आरोप है कि उसके देवर ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो धोखे से भोजन में ससुरालवालों ने दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। बोलने पर मारपीट कर भगा दिया। पीड़िता ने देवर सहित चार के खिलाफ केस दर्ज कराया है।होलागढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती की शादी चार वर्ष पूर्व मऊआइमा क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि उसका पति काबिल नहीं था जिससे उसका देवर से सम्बन्ध बन गया। देवर ने शादी का झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक शोषण किया।
विवाहिता का आरोप है कि जब जब शादी की बात कहती तो वह आज कल पर टालता रहता। विवाहिता का आरोप है कि ससुरालियों को बताने पर उसे मारा पीटा गया तथा चुप रहने की धमकी दी गई। आरोप है कि जब वह गर्भवती हो गई तो ससुरालियों ने चुपके से उसके भोजन में गर्भपात की दवा खिला दी। जिससे उसका गर्भपात हो गया। बोलने पर ससुरालियों ने उसे मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने मऊआइमा थाना पहुंची पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपी देवर प्रदीप कुमार, जेठ सुशील कुमार, ससुर छेदीलाल, सास कमला देवी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया है।
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