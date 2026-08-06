शादी का झांसा देकर छह साल तक किया दुष्कर्म, मुकदमा

हरदोई। शादी का झांसा देकर युवती के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने, जबरन गर्भपात कराने तथा बाद में शादी से इनकार करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली शहर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, कोतवाली शहर क्षेत्र के एक गांव निवासी 19 वर्षीय युवती ने तहरीर में बताया कि मैं आरोपी को करीब छह वर्षों से जानती हूं। जब मैं नाबालिग थी और खेतों में घास काटने जाती थी, तभी आरोपी ने मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

इसके बाद आरोपी ने शादी का भरोसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि करीब चार वर्ष पहले मैं गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद आरोपी ने जबरन मेरा गर्भपात करा दिया। पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2023 में आरोपी मुझे शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया। वहां भी मेरी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए गए। इस दौरान मेरे लापता होने पर परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। युवती का कहना है कि आरोपी ने उस समय भी शादी का आश्वासन देकर अपने पक्ष में बयान दिलवा दिया। आरोप है कि बाद में जब मैंने विवाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने गाली-गलौज की, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। थाने में सुनवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।