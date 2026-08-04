आरोप: एकल विंडो पर चपरासी चला रहे अफसरों की आईडी
उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय के एकल विंडो प्रकोष्ठ में चपरासियों द्वारा अधिकारियों की आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार का भी सामना किया है। यूनियन ने जांच की मांग की है, जबकि अधिकारी निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हैं।
उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम कार्यालय स्थित एकल विंडो प्रकोष्ठ में अधिकारियों की आईडी और पासवर्ड का उपयोग चपरासियों के करने का आरोप लगा है। नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के मंडल मंत्री डीएस यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सहायक कार्मिक अधिकारी (एपीओ) की आईडी और ओटीपी से उम्मीद कार्ड स्वीकृत किए जा रहे हैं। कर्मचारी प्रमोद कुमार वर्मा का आरोप है कि जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद उम्मीद कार्ड बनवाने पहुंचे तो काउंटर पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। यूनियन ने मामले की जांच और संबंधित कर्मचारियों को हटाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
वहीं, मंडल जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें