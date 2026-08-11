निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप
पीलीभीत में एक निजी अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। 70 वर्षीय गंगा देवी को अस्पताल लाने के बाद, उन्हें समुचित चिकित्सा नहीं दी गई और इलाज में देरी हुई। परिवार ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हंगामा किया, जिसे पुलिस ने समझा-बुझाकर समाप्त किया।
पीलीभीत। सोमवार को शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल के प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने वार्ता के बाद परिजनों को बमुश्किल समझाकर शांत किया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिलगवा निवासी 70 वर्षीय गंगा देवी पत्नी सुखी राम की सोमवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी। तब उनका पुत्र राजेश कुमार और पौत्र प्रमोद कुमार थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के गांधी स्टेडियम रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद दोपहर करीब तीन बजे तक महिला का समुचित इलाज नहीं किया गया।
परिजनों के अनुसार, उन्होंने कई बार अस्पताल के स्टाफ से महिला को दिखाने का आग्रह किया। इस पर स्टाफ ने इमरजेंसी में चिकित्सक को दिखाने की बात कहते हुए 12 सौ रुपये मांगे। परिजनों ने रुपये जमा कर दिए। इसके कुछ देर बाद चिकित्सक ने मरीज की जांच की और उसकी हालत गंभीर बताते हुए करीब 25 हजार रुपये कीमत का इंजेक्शन मंगाने को कहा। परिजनों ने इंजेक्शन की व्यवस्था कर उसे लगवा दिया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद गंगा देवी की हालत और बिगड़ गई। कुछ ही समय बाद उनकी मौत हो गई। महिला की मौत की जानकारी पर परिजनों ने आक्रोशित होकर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने चिकित्सक और अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर थाना सुनगढ़ी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया।
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