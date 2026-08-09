जेपीएससी मामले में दोषियों पर होगी कार्रवाई, छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीर : डॉ इरफान
जामताड़ा, प्रतिनिधि।स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शुरुआत पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल से हुई है। उन्
स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की शुरुआत पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल से हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल 14वीं जेपीएससी परीक्षा की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बल्कि राज्य गठन के बाद से 2026 तक आयोजित सभी जेपीएससी परीक्षाओं की सीआईडी से जांच कराई जानी चाहिए। इससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों की पहचान हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री शनिवार को जामताड़ा स्थित अपने आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेपीएससी में कथित अनियमितताओं की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल से हुई थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की व्यापक जांच होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और कार्रवाई भी जारी है।
छात्रों के साथ सरकार खड़ी :
छात्र आंदोलन के दौरान राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर सरकार की ओर से तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस भेजी गई और चिकित्सकों की टीम ने उनका इलाज किया। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और उनकी मांगों के समाधान की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। कुछ मामलों में छात्रों को भी सरकार का पक्ष समझना होगा।
आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो :
मंत्री ने कहा कि जेपीएससी को लेकर आंदोलन छात्रों का है और सरकार लगातार छात्रों से बातचीत कर रही है। ऐसे में आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में नहीं आएं और सरकार पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच जारी है। दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जेन-जी की एकजुटता की सराहना :
स्वास्थ्य मंत्री ने जेन-जी समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं ने एकजुटता की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपनी बात रखना लोकतांत्रिक भावना को दर्शाता है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें