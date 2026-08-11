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संस्कृत विद्यालय में 04 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का आरोप,डीएम से जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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हाजीपुर: वैशाली जिला नागरिक परिषद के अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव ने डीएम को आवेदन देकर भगवानपुर संस्कृत विद्यालय में अवैध रूप से चार शिक्षकों की बहाली का आरोप लगाया। उन्होंने उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाने का आदेश था।

संस्कृत विद्यालय में 04 शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का आरोप,डीएम से जांच की मांग

हाजीपुर। निज संवाददाता वैशाली जिला नागरिक परिषद के अध्यक्ष सह पूर्व जिला पार्षद केदार प्रसाद यादव ने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक आवेदन देकर भगवानपुर प्रखंड अन्तर्गत वफापुर बान्थू पंचायत स्थित भगवानपुर संस्कृत विद्यालय में नियम विरुद्ध अवैध रूप से चार शिक्षकों की बहाली करने का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने डीएम को दिए गए पत्र में बताया है कि बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड के सचिव नीरज कुमार द्वारा पत्रांक 1522, संचिका संख्या 01/स्था0/44/2019 दिनांक 16.06.2026 के आलोक में पत्र निर्गत करते हुए कहा था कि किसी भी परिस्थति में शिक्षकों की बहाली नहीं करना है।

जबकि विद्यालय के प्रबंधक द्वारा सचिव के पत्र के निर्देश का उल्लंघन कर चार शिक्षकों की बहाली कर दी गई। परिषद अध्यक्ष ने यह भी बताया है कि संस्कृति शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 08.06.2026 को शिक्षा विभाग समीक्षा बैठक में भी मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा अराजकीय प्रस्वीकृत, अनुदानित संस्कृत विद्यालयों को स्थलीय जांच होने और उसकी रिर्पोट आने के बाद उसकी समीक्षा में उसपर होने वाला निर्णय तक अनुदानित संस्कृति विद्यालयों में प्रबंध समिति द्वारा की जानी वाली नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। -अमिताभ सिंह

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