कुशीनगर में, एक व्यक्ति ने हल्का लेखपाल पर कूटरचित तरीके से अंश निर्धारण करने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि एक मृतक की संपत्ति का हिस्सा गलत तरीके से एक व्यक्ति के नाम कर दिया गया है। तहसीलदार से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

लेखपाल पर कूटरचित तरीके से अंश निर्धारण करने का आरोप

कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी तमकुहीराज तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरिया विशुनदयाल निवासी एक व्यक्ति ने हल्का लेखपाल पर कूटरचित तरीके से अंश निर्धारण करने का आरोप लगाते हुए तहसीलदार को प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच व अभिलेखों में सुधार की मांग की है।

शिकायत का विवरण देवरिया विशुनदयाल गांव निवासी नाजिर अहमद ने शिकायती पत्र में बताया कि उसके परिवार के एक सदस्य का लगभग 50 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुका है। मृतक की कोई पत्नी या संतान नहीं है। ऐसे में उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार उनकी संपत्ति का हिस्सा परिवार के सभी भाइयों में समान रूप से विभाजित होना चाहिए था। आरोप है कि लेखपाल ने नियमों की अनदेखी करते हुए कूटरचित तरीके से अंश निर्धारण कर पूरा हिस्सा एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया, जिससे अन्य वैध उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

कार्रवाई की मांग शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तहसीलदार से मामले की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा गलत अंश निर्धारण को निरस्त कर नियमानुसार संशोधन कराने की मांग की है। पीड़ित की माने तो संबंधित लेखपाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले भी एक किसान से पैमाइश के नाम पर धन लेने का आरोप लगा था, जिसकी जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। तहसीलदार ने मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है.