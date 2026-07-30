भर्ती में धांधली के आरोप पर आयोग कार्यालय में तालाबंदी
नउको फिलहाल स्थगित कर दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 1544 पदों की भर्ती में आंसर-की में विसंगतियां हैं। उनका आरोप है कि उ
देहरादून। प्रमुख संवाददाता माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और डीएलएड प्रशिक्षितों ने गुरुवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आयोग के गेट पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग की। आयोग ने शेष पदों के दस्तावेज सत्यापन को फिलहाल स्थगित कर दिया।
प्रदर्शन की शुरुआत
गुरुवार को डीएलएड प्रशिक्षितों नेत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान वहां पहुंचे
कांग्रेस का समर्थन
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नारेबाजी की। इसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आयोग के गेट पर ताला लगा दिया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 1544 पदों की भर्ती में आंसर-की में विसंगतियां हैं। उनका आरोप है कि उच्च न्यायालय ने 3 जून 2026 के आदेश में 9 फरवरी 2025 की कटऑफ के आधार पर भर्ती करने को कहा था, लेकिन आयोग ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने आयोग पर अभ्यर्थियों को आपस में उलझाने का भी आरोप लगाया।
वार्ता का परिणाम
प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के सचिव एनएस डुंगरियाल से वार्ता की। सचिव ने आयोग अध्यक्ष गणेश मर्तोलिया से चर्चा के बाद जानकारी दी कि शेष पदों का दस्तावेज सत्यापन स्थगित कर दिया गया है और इसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है।
आंदोलन की चेतावनी
धस्माना ने चेतावनी दी कि यदि न्यायालय के आदेशों के अनुरूप कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आंदोलन को और तेज करेगी। प्रदर्शन में दिनेश कौशल, सूरत सिंह नेगी, आनंद सिंह पुंडीर, देवचंद उत्तराखंडी सहित बड़ी संख्या में माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी मौजूद रहे।
प्रश्नोत्तर
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