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प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रुपये लेने का आरोप, शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, महाराजगंज
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महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 15

प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रुपये लेने का आरोप, शिकायत

महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 15 हजार रुपये लेने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत चौक के एक युवक ने एक जिम्मेदार की शिकायत डीएम से की है। मामले की निष्पक्ष जांच, एफआईआर दर्ज कराने व ली गई धनराशि वापस दिलाने की मांग की। कहा कि व्हाट्सएप पर दस्तावेज भेजकर बाद में डिलीट कर दिया गया है।चौक के गुरु गोरक्षनाथ नगर निवासी बृजेश कुमार राव ने आरोप लगाया कि तीन मई को आरोपित ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का भरोसा देकर उनसे 15 हजार रुपये लिए। कहा कि उसकी संस्तुति पर ही आवास स्वीकृत होगा, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद नहीं तो आवास मिला और नहीं ही रुपये वापस किए गए।

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पीड़ित ने आरोप लगाया कि पैसा वापस मांगने पर उसे लगातार टालमटोल किया जाता रहा। कहा कि बाद मामले का वीडियो बनाकर अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आरोप है कि वीडियो वायरल होने के बाद आरोपित ने अपने व्हाट्सएप नंबर से उसकी पत्नी अन्या व माता जानकी के नाम से आवास स्वीकृति जांच से संबंधित एक दस्तावेज भेजा, जिसे कुछ देर बाद डिलीट कर दिया।

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