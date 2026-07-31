ऑनस्पॉट नामांकन में अवैध वसूली की शिकायत, बीएन कॉलेज पहुंचे अधिकारी
भागलपुर के बीएन कॉलेज में छात्र नामांकन के दौरान सात से आठ हजार रुपये तक की अधिक राशि वसूलने के आरोप सामने आए हैं। टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति के निर्देश पर डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर ने कॉलेज पहुंचकर मामला जांचा। एक कॉलेज कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आंतरिक कमेटी गठित की जाएगी।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। बीएन कॉलेज में ऑनस्पॉट नामांकन के नाम पर छात्रों से सात से आठ हजार रुपये तक की अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा के निर्देश पर गुरुवार को डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर जांच के लिए बीएन कॉलेज पहुंचे।दोनों अधिकारियों ने कॉलेज पहुंचकर मामले की जांच की और प्राचार्य से पूछताछ की। जांच के आधार पर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर विवि प्रशासन को सौंप दी है। इधर विवि सूत्रों के अनुसार, अधिक राशि वसूलने के आरोप में कॉलेज के एक कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
मामले पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इस प्रकरण की सूक्ष्म जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया जाएगा।
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