Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ऑनस्पॉट नामांकन में अवैध वसूली की शिकायत, बीएन कॉलेज पहुंचे अधिकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

भागलपुर के बीएन कॉलेज में छात्र नामांकन के दौरान सात से आठ हजार रुपये तक की अधिक राशि वसूलने के आरोप सामने आए हैं। टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति के निर्देश पर डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर ने कॉलेज पहुंचकर मामला जांचा। एक कॉलेज कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और आंतरिक कमेटी गठित की जाएगी।

ऑनस्पॉट नामांकन में अवैध वसूली की शिकायत, बीएन कॉलेज पहुंचे अधिकारी

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बीएन कॉलेज में ऑनस्पॉट नामांकन के नाम पर छात्रों से सात से आठ हजार रुपये तक की अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आया है। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा के निर्देश पर गुरुवार को डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर जांच के लिए बीएन कॉलेज पहुंचे।​दोनों अधिकारियों ने कॉलेज पहुंचकर मामले की जांच की और प्राचार्य से पूछताछ की। जांच के आधार पर अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर विवि प्रशासन को सौंप दी है। इधर विवि सूत्रों के अनुसार, अधिक राशि वसूलने के आरोप में कॉलेज के एक कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:Darbhanga News: कॉलेजों में अवैध वसूली पर लगे रोक

मामले पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि इस प्रकरण की सूक्ष्म जांच के लिए एक आंतरिक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को भेज दिया जाएगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।