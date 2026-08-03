टीएमबीयू के पीजी हॉस्टलों से नशे की तस्करी की शिकायत

अवैध कब्जा हटाने को लेकर उदासीन है विवि पहले भी निरीक्षण में पकड़े गए

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू के पीजी पुरुष हॉस्टलों में अवैध तरीके से असामाजिक तत्वों के मौजूद रहते हुए नशे की तस्करी करने का आरोप एक छात्र ने लगाया है। उसने कुलसचिव डॉ. रामाशीष पूर्वे को डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह के माध्यम से शिकायत पत्र दिया है। छात्र ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल संख्या में दो और चार में कुछ लड़के अवैध तरीके से रहते हैं। वे लोग नशे की सामग्री की खरीद बिक्री करते हैं, साथ ही वैध तरीके से रहने वाले विद्यार्थियों के साथ मारपीट, रुपये की छिनतई, विरोध करने पर डराने का काम करते हैं। शिकायतकर्ता ने आरोपित लड़के का नाम कमरा नंबर सहित दिया है。

पीजी वन में नहीं हुई कार्रवाई पीजी हॉस्टल दो और चार के अलावा डीएसडब्ल्यू और प्रॉक्टर ने संयुक्त रूप से पीजी हॉस्टल एक में निरीक्षण किया था, जहां एक दर्जन से ज्यादा लोग अवैध तरीके से कमरों पर कब्जा करके रह रहे थे, लेकिन विवि प्रशासन ने इस मामले में किसी तरह के आगे की कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में विवि प्रशासन ने कुलपति प्रो. विमलेंदु शेखर झा से कहा है कि एक नंबर हॉस्टल को जर्जर बताकर खाली करा दिया गया है। साथ ही हॉस्टलों से अवैध कब्जा हटा दिया गया है, लेकिन सख्ती नहीं होने की वजह से हॉस्टलों की स्थिति जस की तस है। वहां अवैध तरीके से रहने वाले लड़कों के कारण वैध लड़कों का रहना मुश्किल है।

डीएसडब्ल्यू का बयान इस मामले में डीएसडब्ल्यू डॉ. अर्चना साह ने कहा कि शिकायत मिली है। इस लेकर प्रॉक्टर के साथ निरीक्षण के लिए हॉस्टल जाया जाएगा, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।