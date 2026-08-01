वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच को मौलाना शहाबुद्दीन ने सौंपे सबूत

वक्फ बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। उन्होंने घोटाले की जांच के लिए 100 पन्नों में सबूत भी दिए। आरोप जड़ा कि जाम सामंत और चंदपुर बिचपुरी में करोड़ों की वक्फ संपत्ति में बड़ा खेल हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। एडीएम ई को ज्ञापन देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि वक्फ बोर्ड में घोटाले के सिलसिले में मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और कहा था कि इसकी जांच कराई जाए। मैंने कहा था कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है, वह सिर्फ दो-ढाई करोड़ की है।

समाजवादी पार्टी के शासन में वक्फ बोर्ड के जरिए करोड़ों का जो घोटाला हुआ, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझसे समाजवादी पार्टी के लोग सबूत मांग रहे थे। मैंने आज एडीएम ई को तमाम सबूत पेश कर दिए हैं। एक बहेड़ी में जाम सामंत इलाका है, वहां का मैंने सबूत पेश किया है, जहां पर 1400 बीघा जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। इसकी कीमत लगभग 220 करोड़ है। दूसरा सबूत चंदपुरी का दिया है। वक्फ की जमीन को खुर्द-बुर्द करके बेचा गया है। वह कम से कम-कम से कम 1 अरब रुपये की संपत्ति है। मैंने कुल 100 पेज की फाइल दी है, जिसमें एक-एक चीज का उल्लेख है। उन्होंने कहा कि पुराने रोडवेज के पास में तीन मंजिला जो इमारत बनी हुई है, वह वक्फ की जमीन है। उन्होंने आरोप जड़ा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मगर मैं इन तमाम गीदड़ भभकियों से नहीं डरता हूँ।