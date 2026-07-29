टेंडर प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप
मुजफ्फरपुर के जनसुराज युवा प्रकोष्ठ ने बीआरए बिहार विवि में टेंडर प्रक्रिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आरोप है कि विवि ने पूर्व विज्ञापन में बिना किसी शर्त के टेंडर जारी किया था, फिर दो दिन पहले शर्तें बदलकर एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। रजिस्ट्रार से इन शर्तों को हटाने या समयसीमा बढ़ाने की मांग की गई।
मुजफ्फरपुर। जनसुराज युवा प्रकोष्ठ के तिरहुत प्रभारी वेद प्रकाश ने बीआरए बिहार विवि के क्रियाकलाप व टेंडर प्रक्रिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कहा कि बीते 17 जुलाई को विवि की ओर से पुरानी कॉपियों से जुड़े टेंडर को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था। इसको लेकर अलग-अलग लोगों ने निविदा भरा। विवि प्रशासन ने एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नीयत से दो दिन पहले पुनः विज्ञापन जारी कर इस निविदा की शर्तें बदल दीं और लेबर लाइसेंस की मांग की गई। पिछले विज्ञापन में ऐसी कोई शर्ते नहीं थी। उन्होंने रजिस्ट्रार से मांग की कि आनन-फानन में लगाई गईं शर्तों को हटाया जाए या टेंडर की समय सीमा बढ़ाई जाए।
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