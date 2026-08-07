गाली-गलौज पर युवक को बांधकर पीटा, अर्द्धनग्न कर घुमाया था

बभनी, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के करकच्छी गांव में गाली-गलौज करने पर एक युवक को बांधकर पीटने और अर्द्धनग्न कर गांव में घुमाने का आरोप लगाया गया है। यही नहीं बीच बचाव करने पहुंचे भाई और भाई की भी पिटाई करने का आरोप है। पीड़ित युवक के भाई ने थाने में तहरीर देकर यह आरोप लगाया है। वहीं पिटाई से घायल युवक को बभनी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जबकि दूसरे पक्ष की महिला ने तहरीर देकर युवक पर घर पर आकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है।बभनी थाना क्षेत्र के इकदिरी गांव निवासी सरजू प्रसाद पुत्र हनुमान ने शुक्रवार को थाने में तहरीर देकर बताया कि गुरुवार को उनका 27 वर्षीय भाई भोला पुत्र हनुमान प्रसाद बाइक से बभनी बाजार गया था।

बभनी बाजार से दोपहर में वह घर वापस लौट रहा था। सरजू का आरोप है कि बभनी के करकच्छी गांव में पहुंचने पर कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और उसे पकड़कर घर में ले गए। घर में ले जाकर उन्होंने उसे बांधकर उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे अर्द्धनग्न कर उसके प्राइवेट पार्ट में पत्थर बांध दिया। इसके बाद उसके मुंह में चूना पोतकर और जूते-चप्पल की माला पहनाकर अर्द्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाया। जानकारी होने पर जब वह और उसकी पत्नी कौशल्या बीच-बचाव करने गए तो उन्हें भी मारापीटा और बाल पकड़कर घसीटा। इसके बाद गांव के लोगों के बीच बचाव करने पर वे छोड़कर चले गए। इसके बाद घायल भाई भोला को बभनी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। भोला की हालत गंभीर देख डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। उधर विपक्षी एक महिला ने बभनी थाने में तहरीर देकर युवक पर घर पर आकर गाली-गलौज करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि मना करने पर भी नहीं माना। वही महिला का कहना है कि तीन वर्ष पूर्व भी उसकी तहरीर पर युवक के खिलाफ छेड़खानी और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने युवक पर आए दिन छेड़खानी और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। इस मामले में बभनी थाने के उपनिरीक्षक मक्खन लाल ने मामले को लेकर दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर घटना की जांच की जा रही है।