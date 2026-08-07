युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, दो भाइयों पर मुकदमा दर्ज
पीड़ित मुख्तियार ने 24 जुलाई को बस स्टैंड पर खड़े होने के दौरान नदीम और आरिफ द्वारा जबरन उठाए जाने और नीम के पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटने की शिकायत की। आरोपी भागते समय जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की।
पीड़ित को जबरन उठा कर ले जाकर नीम के पेड़ से बांध कर मर पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोतवाली क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी मुख्तियार पुत्र इन्ना ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि 24 जुलाई की शाम को बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी मलकपुर निवासी नदीम व आरिफ पुत्रगण हनीफ काले रंग की बाइक पर उसे जबरन उठा कर ले गये और अपने घर मलकपुर ले जाकर नीम के पेड़ से बांधकर बेरहमी से मार पिटाई कर घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि शोर मचाने पर पड़ोसियों को आता देख आरोपी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए।
कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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