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एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
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छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने और ज्ञापन देने से रोकने के आरोप में मेरठ के एसएसपी सहित आठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और 200 अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई है। मामले की सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर

छात्रा ललिता गौतम हत्या प्रकरण में डीएम को ज्ञापन देने से रोकने, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट को लेकर मेरठ के एसएसपी सहित आठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ सोमवार को दो अलग-अलग न्यायालयों में परिवाद (शिकायत) दर्ज कराया है। अधिवक्ता महेश कुमार ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में दायर परिवाद में आरोप लगाया कि आठ जुलाई को छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में डीएम को ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। परिवाद के अनुसार, एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे, सीओ सिविल लाइन विजय ज्योति, सीओ किठौर सौम्या, एसएचओ सिविल लाइन सौरभ शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अधिवक्ता रवि गौतम और अन्य प्रदर्शनकारियों को जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर थाना सिविल लाइन ले गए।

जहां उनसे अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया। मामले पर संज्ञान लेते हुए 13 अगस्त तक रिपोर्ट तलब की है।उधर, इसी घटनाक्रम को आधार बनाते हुए अधिवक्ता महेश कुमार ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (एंटी करप्शन) में भी एक अलग परिवाद दायर किया है। इसमें एसएसपी मेरठ, अन्य पुलिस अधिकारियों तथा लगभग 200 पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने परिवाद की पोषणीयता पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की है। इसी प्रकरण में पूर्व में अधिवक्ता अनिल प्रधान द्वारा भी विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में परिवाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत कर रखी है।

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