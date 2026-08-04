एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दायर

छात्रा ललिता गौतम हत्या प्रकरण में डीएम को ज्ञापन देने से रोकने, प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट को लेकर मेरठ के एसएसपी सहित आठ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ सोमवार को दो अलग-अलग न्यायालयों में परिवाद (शिकायत) दर्ज कराया है। अधिवक्ता महेश कुमार ने न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) में दायर परिवाद में आरोप लगाया कि आठ जुलाई को छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में डीएम को ज्ञापन देने के लिए प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। परिवाद के अनुसार, एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे, सीओ सिविल लाइन विजय ज्योति, सीओ किठौर सौम्या, एसएचओ सिविल लाइन सौरभ शुक्ला सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर अधिवक्ता रवि गौतम और अन्य प्रदर्शनकारियों को जबरन पुलिस वाहन में बैठाकर थाना सिविल लाइन ले गए।