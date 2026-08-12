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एसई और एक्सईएन पर नहीं हुई कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सिविल खंड में लंबित शिकायतों की लंबी सूची है। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए अभियंता वेदप्रकाश कौशल और अनिरुद्ध चौरसिया के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोनों ने विभागीय अधिवक्ता को अधिक भुगतान किया था।

एसई और एक्सईएन पर नहीं हुई कार्रवाई

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सिविल खंड में लंबित शिकायतों की लंबी सूची है। उनमें अधिशासी अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक की गर्दन फंसी है। वहीं, राज्य सूचना आयोग में केस की पैरवी करने वाले विभागीय वकील को 59 गुना ज्यादा भुगतान करने के प्रकरण में एसई वेदप्रकाश कौशल और एक्सईएन अनिरुद्ध चौरसिया के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि, सिविल खंड के तत्कालीन मुख्य अभियंता सचिन अग्रवाल की जांच रिपोर्ट में दोनों अभियंता दोषी पाए गए थे।

जांच रिपोर्ट

जांच पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल के निर्देश पर हुई थी। सूत्रों ने बताया कि मुख्य अभियंता ने जांच रिपोर्ट पांच महीने पहले डिस्कॉम मुख्यालय को सौंप दी थी लेकिन आरोपी अभियंताओं ने रिपोर्ट एमडी कैंप कार्यालय तक पहुंचने ही नहीं दी। गंभीर प्रकरण की जांच रिपोर्ट धूल फांक रही है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन अधिशासी अभियंता (वर्तमान में एसई) वेदप्रकाश कौशल और अधिशासी अभियंता अनिरुद्ध चौरसिया ने विभागीय अधिवक्ता को 6490 रुपये की दर से 5 बार में 32450 रुपये का भुगतान किया था। इसमें 18 प्रतिशत जीएसटी (990 रुपए) भी शामिल था।

शिकायतकर्ता का साक्ष्य

अधिवक्ता के पास जीएसटी नंबर नहीं था। शिकायतकर्ता की ओर से दिये गए साक्ष्य में वेद प्रकाश कौशल ने 17 फरवरी 2023 को 6490 रुपये का भुगतान किया था। अनिरुद्ध चौरसिया ने 6 जून और 13 सितंबर 2023 को 6490 रुपये, 6 अगस्त 2024 को 6490 रुपये, 8 जुलाई 2025 को 6490 रुपये का भुगतान किया था।

सामान्य प्रश्न

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सिविल खंड में लंबित शिकायतों की क्या स्थिति है?
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के सिविल खंड में लंबित शिकायतों की लंबी सूची है।
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