Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भाजपा नेता के बेटे ने विधायक प्रतिनिधि पर लगाया हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

नोट : फोटो है जारी करें - बेटा बोला साजिश के तहत प्रतिनिधि ने भाजपा नेता के बेटे ने विधायक प्रतिनिधि पर लगाया हत्या का आरोप

भाजपा नेता के बेटे ने विधायक प्रतिनिधि पर लगाया हत्या का आरोप

दारुलसफा बहुखंडी विधायक आवास के सातवें तल से गिरकर भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी (55) की मौत के मामले में बुधवार को उनके परिवारीजनों ने चुप्पी तोड़ी। बेटे उत्तम गुप्ता ने विधायक हंसराम के प्रतिनिधि आरिफ पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब पिता उनके आवास पर गए तो आरिफ कॉफी बनाने के लिए उठा। उसी समय उसने पापा को खींचा और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्याकर सातवें तल से नीचे फेंक दिया। यह आरोप लगाते हुए उत्तम ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नानकदीन भुर्जी खदरा के रहने वाले थे। बेटे उत्तम के मुताबिक पिता राज्यमंत्री थे। वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री थे। मंगलवार को वह अपने निजी सचिव लालन गुप्ता के साथ बाइक से घर से निकले थे। लालन ने उन्हें विधायक निवास पर छोड़ा था। पिता ऊपर सातवें तल पर कमरा नंबर 703 में गए थे। वह अपने मित्र विधायक हंसराम से मिलने के लिए पहुंचे थे। पिता कमरे में पहुंचे। वहां मो. आरिफ ने साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें सातवें तल से नीचे फेंक दिया। मो. आरिफ और उनके अज्ञात दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उत्तम ने तहरीर दी है। एसीपी हजरतगंज रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तहरीर मिली है। तफ्तीश की जा रही है। घटनास्थल के आस पास लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी। हालांकि नानकदीन के बेटे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。

ये भी पढ़ें:भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी की विधायक निवास में मौत, भाई ने केयरटेकर पर लगाया हत्या का आरोप

पिता न तो बीमार थे न डिप्रेशन में

नानकदीन भुर्जी के बेटे उत्तम के मुताबिक उनके पिता न तो बीमार ते न ही डिप्रेशन में थे। पिता आत्महत्या नहीं कर सकते। साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। उत्तम ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे आरिफ ने पिता के निजी सचिव को पहले फोनकर घटना की जानकारी दी थी।

ये भी पढ़ें:विधायक प्रतिनिधि से पूर्व मंत्री नानकदीन ने बात की और सातवीं मंजिल से कूद गए, कुछ देर पहले ही आए थे

बैकुंठधाम पर हुआ अंतिम संस्कार

दोपहर बैकुंठधाम पर नानकदीन का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे ने दी। उधर, नानकदीन की मौत से पूरा परिवार गमगीन है। शव जब अंतिम संस्कार के लिए घर से निकला तो उनकी पत्नी अचेत हो गई। हालत बिगड़ते देख परिवारीजनों और रिश्तेदारों ने ढाढस बंधाते हुए शांत कराया।

सामान्य प्रश्न

उत्तम ने किस पर हत्या का आरोप लगाया है?
उत्तम ने विधायक हंसराम के प्रतिनिधि आरिफ पर हत्या का आरोप लगाया है।
ये भी पढ़ें:पूर्व मंत्री नानकदीन भुर्जी ने सुभासपा MLA के आवास से लगाई छलांग, सुसाइड की क्या है वजह?

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Lucknow News Murder अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।