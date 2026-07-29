भाजपा नेता के बेटे ने विधायक प्रतिनिधि पर लगाया हत्या का आरोप
नोट : फोटो है जारी करें - बेटा बोला साजिश के तहत प्रतिनिधि ने भाजपा नेता के बेटे ने विधायक प्रतिनिधि पर लगाया हत्या का आरोप
दारुलसफा बहुखंडी विधायक आवास के सातवें तल से गिरकर भाजपा नेता नानकदीन भुर्जी (55) की मौत के मामले में बुधवार को उनके परिवारीजनों ने चुप्पी तोड़ी। बेटे उत्तम गुप्ता ने विधायक हंसराम के प्रतिनिधि आरिफ पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब पिता उनके आवास पर गए तो आरिफ कॉफी बनाने के लिए उठा। उसी समय उसने पापा को खींचा और अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्याकर सातवें तल से नीचे फेंक दिया। यह आरोप लगाते हुए उत्तम ने हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नानकदीन भुर्जी खदरा के रहने वाले थे। बेटे उत्तम के मुताबिक पिता राज्यमंत्री थे। वर्तमान में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री थे। मंगलवार को वह अपने निजी सचिव लालन गुप्ता के साथ बाइक से घर से निकले थे। लालन ने उन्हें विधायक निवास पर छोड़ा था। पिता ऊपर सातवें तल पर कमरा नंबर 703 में गए थे। वह अपने मित्र विधायक हंसराम से मिलने के लिए पहुंचे थे। पिता कमरे में पहुंचे। वहां मो. आरिफ ने साजिश के तहत अपने साथियों के साथ मिलकर पिता की हत्या कर दी। इसके बाद उन्हें सातवें तल से नीचे फेंक दिया। मो. आरिफ और उनके अज्ञात दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए उत्तम ने तहरीर दी है। एसीपी हजरतगंज रजनीश कुमार वर्मा के मुताबिक तहरीर मिली है। तफ्तीश की जा रही है। घटनास्थल के आस पास लगे सीसी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि हुई थी। हालांकि नानकदीन के बेटे द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी。
पिता न तो बीमार थे न डिप्रेशन में
नानकदीन भुर्जी के बेटे उत्तम के मुताबिक उनके पिता न तो बीमार ते न ही डिप्रेशन में थे। पिता आत्महत्या नहीं कर सकते। साजिश के तहत उनकी हत्या की गई है। उत्तम ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब सवा दो बजे आरिफ ने पिता के निजी सचिव को पहले फोनकर घटना की जानकारी दी थी।
बैकुंठधाम पर हुआ अंतिम संस्कार
दोपहर बैकुंठधाम पर नानकदीन का अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे ने दी। उधर, नानकदीन की मौत से पूरा परिवार गमगीन है। शव जब अंतिम संस्कार के लिए घर से निकला तो उनकी पत्नी अचेत हो गई। हालत बिगड़ते देख परिवारीजनों और रिश्तेदारों ने ढाढस बंधाते हुए शांत कराया।
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