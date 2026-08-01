किशोर संप्रेक्षण गृह के सहायक अधीक्षक पर कार्रवाई की संस्तुति
फॉलोअप - सीडीओ ने शासन को भेजी रिपोर्ट, राज्यपाल के कार्यक्रम में स्थिति की थी
प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। किशोर संप्रेक्षण गृह में बीते महीने हुई मारपीट के मामले में सहायक अधीक्षक पर गाज गिरेगी।जानकर किशोर संप्रेक्षण गृह की स्थिति को नियंत्रित न करने, चार सदस्यीय जांच टीम पर अशोभनीय टिप्पणी करने और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के निरीक्षण के दौरान जानबूझकर अवकाश लेकर स्थिति असहज करने के आरोप में सीडीओ हर्षिका सिंह ने सहायक अधीक्षक राकेश कुमार चौरसिया को दोषी मानते हुए, उन्हें हटाने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति कर दी है।
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