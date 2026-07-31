इविवि: बीएएलएलबी की तीसरी, बीबीए-एमबीए की चौथी कटऑफ जारी
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की नई कट ऑफ शुक्रवार को जारी की। विधि विभाग ने बीएएलएलबी (ऑनर्स) की तीसरी कट ऑफ और प्रबंधन विभाग ने बीबीए-एमबीए की चौथी कट ऑफ जारी की। चयनित अभ्यर्थियों को 2 अगस्त तक शुल्क जमा कराने की आवश्यकता है।
प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की कई नई कटऑफ जारी कर दी। विधि विभाग ने पांच वर्षीय बीएएलएलबी (ऑनर्स) की तीसरी कटऑफ तथा प्रबंधन विभाग ने पांच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए पाठ्यक्रम की चौथी कटऑफ जारी की है। इसके साथ ही अर्थशास्त्र, शिक्षा, मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) और भौतिकी सहित कई पीजी पाठ्यक्रमों की नई मेरिट सूची भी घोषित की गई।बीएएलएलबी (ऑनर्स) की तीसरी कटऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 564-568, ईडब्ल्यूएस 561 एवं उससे अधिक, ओबीसी 526.24-534, एससी 490-502 तथा एसटी 393-399 अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी 2 अगस्त शाम पांच बजे तक शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।
वहीं, बीबीए-एमबीए की चौथी कटऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 496-519.40, ईडब्ल्यूएस 486-489.20, ओबीसी 456-467.60, एससी 399-415 तथा एसटी 337-345 अंक तय किए गए हैं। इसी प्रकार सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज,जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में पीजी में दाखिले के लिए नया कटऑफ जारी कर दिया गया है। वहीं, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्नातक में दाखिले के लिए नया कटऑफ जारी किया गया है।
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