इलाहाबाद विश्वविद्यालय : बीकॉम, बीएससी, बीबीए-एमबीए, बीपीए का नया कटऑफ जारी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सोमवार को बीकॉम, बीएससी गणित, पांच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए और बीपीए में दाखिले के लिए नया कटऑफ जारी कर दिया है। बीकॉम में सामान्य वर्ग के लिए 441 से 443.50 अंक, ओबीसी के लिए 395 से 398 अंक, एससी के लिए 322.50 से 325 अंक और एसटी के लिए 173 से 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी 11 अगस्त शाम 4:55 बजे तक फीस जमा कर सकते हैं।

बीएससी गणित का कटऑफ

बीएससी गणित का कटऑफ ओबीसी के लिए 378-383 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 385-390 अंक और एससी के लिए 297-312 अंक है। पांच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए में ईडब्ल्यूएस के लिए 451-453 अंक, ओबीसी के लिए 424-425, एससी के लिए 359-363 और एसटी के लिए 299-302 अंक निर्धारित किए गए हैं। फीस जमा करने की अंतिम 11 अगस्त दोपहर 12:30 बजे तक है। संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग ने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स (बीपीए) वोकल में सामान्य वर्ग का कटऑफ 350 अंक या अधिक, जबकि ओबीसी के लिए 150, एससी-एसटी 145 अंक या अधिक है। तबला में सामान्य वर्ग 85 अंक, ओबीसी 70 अंक और ईडब्ल्यूएस 69 अंक और एससी-एसटी 49 अंक या अधिक वालों को प्रवेश मिलेगा। फीस जमा 11 अगस्त शाम पांच बजे तक होगी। इसके अलावा आईपीएस के अंतर्गत संचालित होने वाले चार पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ भी जारी कर दिया गया है।