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इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी की बीए की दूसरी कटऑफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के तहत बीए पाठ्यक्रम की दूसरी कटऑफ और शुल्क जमा करने की समय-सारिणी जारी की है। सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 478 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 270 अंक है। बीएफए की प्रायोगिक परीक्षा 8 अगस्त को होगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी की बीए की दूसरी कटऑफ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी की बीए की दूसरी कटऑफ

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश सत्र 2026-27 के तहत बीए पाठ्यक्रम की दूसरी कटऑफ एवं शुल्क जमा करने की समय-सारिणी जारी कर दी है।

बीए दूसरी कटऑफ

विश्वविद्यालय के प्रवेश भवन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दूसरी कटऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 478 या उससे अधिक तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 270 या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया गया है।

शुल्क जमा करने की प्रक्रिया

चयनित अभ्यर्थी एक अगस्त शाम पांच बजे से तीन अगस्त सुबह नौ बजे तक समर्थ पोर्टल पर सीट आवंटन के अनुसार प्रवेश शुल्क जमा कर सकेंगे। प्रवेश केवल सीयूईटी-यूजी 2026 के आधार पर तैयार संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार ही दिया जाएगा।

बीएफए प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्रम

वहीं, विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए) प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। बीएफए के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी अभ्यर्थी आठ अगस्त को दृश्य कला विभाग में आयोजित होने वाली प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होंगे। रिपोर्टिंग समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित किया गया है।

प्रायोगिक परीक्षा के पहले सत्र में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक ऑब्जेक्टिव ड्राइंग तथा दूसरे सत्र में दोपहर 12:30 बजे से दो बजे तक मेमोरी ड्राइंग परीक्षा होगी। प्रत्येक परीक्षा 150 अंकों की होगी। विश्वविद्यालय ने दोनों परीक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य बताया है। अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने साथ ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल एवं अन्य आवश्यक सामग्री, सीयूईटी प्रवेश पत्र, समर्थ पोर्टल का पंजीकरण प्रपत्र तथा सीयूईटी स्कोर कार्ड की दो प्रतियां लानी होंगी।

सामान्य प्रश्न

बीए दूसरी कटऑफ के लिए सामान्य वर्ग का कटऑफ क्या है?
बीए दूसरी कटऑफ में सामान्य वर्ग के लिए 478 या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया गया है।
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