इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2026-27 सत्र के लिए बीए प्रवेश का पहला कटऑफ जारी किया है। सामान्य वर्ग में 515 अंक और एसटी वर्ग में 378 अंक लाने वाले छात्रों को पहले प्रवेश मिलेगा। अन्य पाठ्यक्रमों में भी कटऑफ अंक घोषित किए गए हैं। कृपया प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार सीट आवंटन की जानकारी प्राप्त करें।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय : बीए का कटऑफ जारी, पहले 515 अंक वालों को प्रवेश

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए में प्रवेश के लिए पहला कटऑफ बुधवार को जारी कर दिया। अनारक्षित वर्ग में 515 या अधिक और एसटी वर्ग में 378 या अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रवेश दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई है उन्हें शुक्रवार की सुबह नौ बजे तक ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। अभ्यर्थी के भाषा विषय (हिंदी अथवा अंग्रेजी) के सर्वश्रेष्ठ अंक, किसी एक डोमेन विषय के सर्वश्रेष्ठ अंक तथा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की गई है। इसी मेरिट के आधार पर सीट आवंटित की गई है।

पाठ्यक्रम विवरण बीबीए-एमबीए पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में अनारक्षित 515 अंक, ईडब्ल्यूएस 512, ओबीसी 469, एससी 415 और एसटी के लिए 357 कटऑफ निर्धारित किया गया है। प्रवेश गुरुवार शाम सात बजे तक होंगे। बीसीए में अनारक्षित 442, ईडब्ल्यूएस 423, ओबीसी 402, एससी 353, एसटी के लिए कटऑफ 234 अंक है। पांच वर्षीय बीसीए-एमसीए डाटा साइंस में अनारक्षित श्रेणी का कटऑफ 443, ओबीसी 395, एससी 342 और एसटी का 182 अंक है। प्रवेश शुक्रवार रात आठ बजे तक होंगे।

एमकॉम प्रवेश एमकॉम में अनारक्षित वर्ग की सीटें फुल

ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में परास्नातक प्रवेश का नया कटऑफ बुधवार को जारी किया गया। अर्थशास्त्र में अनारक्षित 45 अंक, ईडब्लूएस 35 और ओबीसी का कटऑफ 30 अंक है। अंग्रेजी में अनारक्षित 35, ईडब्ल्यूएस 25 एवं ओबीसी का कटऑफ 20 अंक है। हिंदी में अनारक्षित 50 एवं अधिक, एमकॉम में ईडब्ल्यूएस 65 अंक, राजनीतिशास्त्र में 90 एवं अधिक तथा समाजशास्त्र में अनारक्षित वर्ग के लिए कटऑफ 45 अंक है। प्रवेश गुरुवार को होंगे।