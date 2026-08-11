इलाहाबाद विश्वविद्यालय : बीए समेत पांच पाठ्यक्रमों का नया कटऑफ जारी

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2026-27 के शैक्षिक सत्र के लिए बीए के पांचवें कटऑफ की घोषणा की है। सामान्य वर्ग के लिए 440 अंक, ईडब्ल्यूएस 419, ओबीसी 425 और एससी के लिए 398 अंक निर्धारित किए गए हैं। जगत तारन गर्ल्स कॉलेज व ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में विभिन्न कटऑफ जारी किए गए हैं।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2026-27 में स्नातक में दाखिले के लिए मंगलवार को बीए का पांचवां कटऑफ जारी कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 440 अंक या इससे अधिक, ईडब्ल्यूएस के लिए 419, ओबीसी के लिए 425 और एससी के लिए 398 अंक निर्धारित किए गए हैं। एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए कॉल किया गया है। विद्यार्थी 13 अगस्त सुबह 10 बजे तक शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकेंगे।

जगत तारन गर्ल्स कॉलेज में आज का कटऑफ पंच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए में 13वें कटऑफ में सामान्य वर्ग की मेरिट 479-480, ईडब्ल्यूएस की 450.6-451, ओबीसी की 423.7-424 और एसटी की 286-299 अंक रही। बीएएलएलबी में ईडब्ल्यूएस के लिए 537-541, एससी के लिए 476-478 और एसटी के लिए 364-368 अंक निर्धारित किए गए हैं। संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग में बीपीए वोकल के चौथे कटऑफ में सामान्य वर्ग की मेरिट 285 और अधिक तथा ईडब्ल्यूएस की 100 और अधिक अंक है। शुल्क जमा 12 अगस्त शाम पांच बजे तक होगा। विभाग ने बीपीए वोकल, तबला और सितार के नवप्रवेशी विद्यार्थियों के दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए 13 और 14 अगस्त की तिथि तय की है।

जगत तारन गर्ल्स कॉलेज में दाखिले का कटऑफ जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बीकॉम में अनारक्षित 150, ओबीसी 105, ईडब्ल्यूएस 110 एवं एससी-एसटी वर्ग के सभी छात्राओं को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में बीएएलएलबी में दाखिले के लिए तीसरा कटऑफ जारी कर दिया गया है। वहीं, वहीं, एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला शुरू है।

ईश्वर शरण में दाखिले को नया कटऑफ जारी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में दाखिले के लिए मंगलवार को नया कटऑफ जारी कर दिया गया है। बीकॉम में अनारक्षित 250, ईडब्ल्यूएस 200, बीए में अनारक्षित 320 और ईडब्ल्यूएस में 140, बीएससी गणित अनारक्षित 340, बीएससी बायो अनारक्षित 420, बीएएलएलबी में अनारक्षित 425, ओबीसी 400 अंक वालों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है।