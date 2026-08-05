Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

द्वितीय परीक्षा में असफल होने पर भी नहीं लगेगा बैक सेमेस्टर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा एवं मूल्यांकन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, द्वितीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र अगले सेमेस्टर में पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यह बदलाव छात्रों को उनके शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, जिससे उन्हें बिना वर्ष गंवाए अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर मिलेगा।

द्वितीय परीक्षा में असफल होने पर भी नहीं लगेगा बैक सेमेस्टर

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब द्वितीय परीक्षा (सेकेंड एग्जाम) में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे छात्र अपनी नियमित पढ़ाई जारी रखते हुए अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे और निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित विषयों की द्वितीय परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाना और उन्हें बिना वर्ष गंवाए अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर देना है। पहले किसी विषय में द्वितीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब विद्यार्थी अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ-साथ अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा भी दे सकेंगे。

ये भी पढ़ें:BTech : MNNIT में नया बीटेक कोर्स शुरू, यूपी के किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं ऐसा कार्यक्रम, 30 सीटों पर दाखिला

विश्वविद्यालय प्रशासन की राय

विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विद्यार्थी-केंद्रित सोच के अनुरूप है। इससे छात्रों पर अनावश्यक मानसिक और शैक्षणिक दबाव कम होगा तथा वे अपनी पढ़ाई की निरंतरता बनाए रख सकेंगे। साथ ही उन्हें अपनी कमजोरियों को दूर करने और समय रहते अनुत्तीर्ण विषयों को पास करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। यह बदलाव शैक्षिक सत्र 2026-27 में परास्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा।

नई परीक्षा प्रणाली का लाभ

नई परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि केवल किसी एक या कुछ विषयों में असफल होने के कारण विद्यार्थियों का पूरा शैक्षणिक वर्ष प्रभावित नहीं होगा। वे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं और आगामी सेमेस्टर की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे तथा निर्धारित समय के भीतर सभी विषय उत्तीर्ण कर डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नई परीक्षा व्यवस्था कब लागू होगी?
यह बदलाव शैक्षिक सत्र 2026-27 में परास्नातक में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Allahabad University Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।