द्वितीय परीक्षा में असफल होने पर भी नहीं लगेगा बैक सेमेस्टर

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अनुरूप परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब द्वितीय परीक्षा (सेकेंड एग्जाम) में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे छात्र अपनी नियमित पढ़ाई जारी रखते हुए अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेंगे और निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित विषयों की द्वितीय परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण कर सकेंगे। विश्वविद्यालय की नई व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाना और उन्हें बिना वर्ष गंवाए अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर देना है। पहले किसी विषय में द्वितीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थियों को बैक सेमेस्टर की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित होता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब विद्यार्थी अगले सेमेस्टर की पढ़ाई के साथ-साथ अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा भी दे सकेंगे。