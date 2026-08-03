Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इविवि शिक्षकों के कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

इविवि के रजिस्ट्रार द्वारा 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों के लिए कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना है।

इविवि शिक्षकों के कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक

प्रयागराज, अनिकेत यादव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इविवि के रजिस्ट्रार की ओर से 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय तथा उसके संघटक महाविद्यालयों का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन अथवा निजी ट्यूशन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा। यह प्रतिबंध ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर समान रूप से लागू होगा।

आदेश का विवरण

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक और समन्वयक अपने-अपने विभागों एवं केंद्रों के शिक्षकों से इस संबंध में संयुक्त शपथपत्र (अंडरटेकिंग) लेकर कुलसचिव कार्यालय में जमा करेंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य भी अपने यहां कार्यरत शिक्षकों का संयुक्त शपथपत्र डीन, कॉलेज डेवलपमेंट के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

प्रशासनिक पहल

नोटिस की प्रति सभी संकायाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों, विभागाध्यक्षों, केंद्र समन्वयकों, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों, संयुक्त कुलसचिव (संकाय), डीन कॉलेज डेवलपमेंट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेल को भेजी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की शैक्षणिक जवाबदेही और संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा हितों के टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा।

सामान्य प्रश्न

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों पर किस चीज की रोक लगाई है?
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Prayagraj News Allahabad University Prayagraj Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।