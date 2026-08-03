इविवि शिक्षकों के कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाने पर रोक
इविवि के रजिस्ट्रार द्वारा 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षकों के लिए कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा देना है।
प्रयागराज, अनिकेत यादव। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शिक्षकों के कोचिंग संस्थानों और निजी ट्यूशन देने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इविवि के रजिस्ट्रार की ओर से 31 जुलाई को जारी नोटिस के अनुसार विश्वविद्यालय तथा उसके संघटक महाविद्यालयों का कोई भी शिक्षक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निजी कोचिंग संस्थान में अध्यापन अथवा निजी ट्यूशन से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा। यह प्रतिबंध ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर समान रूप से लागू होगा।
आदेश का विवरण
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष, केंद्रों के निदेशक और समन्वयक अपने-अपने विभागों एवं केंद्रों के शिक्षकों से इस संबंध में संयुक्त शपथपत्र (अंडरटेकिंग) लेकर कुलसचिव कार्यालय में जमा करेंगे। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के सभी संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्य भी अपने यहां कार्यरत शिक्षकों का संयुक्त शपथपत्र डीन, कॉलेज डेवलपमेंट के माध्यम से कुलसचिव कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
प्रशासनिक पहल
नोटिस की प्रति सभी संकायाध्यक्षों, संस्थानों के निदेशकों, विभागाध्यक्षों, केंद्र समन्वयकों, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों, संघटक महाविद्यालयों के प्राचार्यों, संयुक्त कुलसचिव (संकाय), डीन कॉलेज डेवलपमेंट तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेल को भेजी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से शिक्षकों की शैक्षणिक जवाबदेही और संस्थान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा हितों के टकराव की स्थिति से बचा जा सकेगा।
सामान्य प्रश्न
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