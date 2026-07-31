इलाहाबाद विश्वविद्यालय : छात्रावासों में नए वार्डन और अधीक्षक नियुक्त

इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने सभी प्रमुख छात्रावासों में वार्डन, अधीक्षक और सहायक अधीक्षक की नई नियुक्तियां कर दी हैं। कुलपति की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। बालिका छात्रावासों में हॉल ऑफ रेजिडेंस की वार्डन प्रो. शांथी सुंदरम, अधीक्षक डॉ. मोनिशा सिंह तथा सहायक अधीक्षक डॉ. रिक्की राय को बनाया गया है। शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन प्रो. प्रियंवदा सिंह और अधीक्षक डॉ. सदफ सिद्दीकी नियुक्त हुई हैं। प्रियदर्शिनी छात्रावास की वार्डन प्रो. पद्मासना सिंह तथा सहायक अधीक्षक डॉ. रजनी गोस्वामी बनाई गई हैं। सरोजिनी नायडू छात्रावास की वार्डन प्रो. अनुराधा अग्रवाल एवं सहायक अधीक्षक डॉ. अन्विता रघुवंशी नियुक्त की गई हैं।

गार्गी गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन प्रो. प्रतिमा, अधीक्षक डॉ. रीतू मोदी, कल्पना चावला की वार्डेन प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, अधीक्षक डॉ. सुचित्रा मजूमदार तथा सहायक अधीक्षक डॉ. विजय लक्ष्मी सिंह होंगी। महादेवी वर्मा छात्रावास की वार्डन प्रो. अंजलि माथुर, अधीक्षक डॉ. मोना अग्निहोत्री, सहायक अधीक्षक डॉ. प्रिया केशरी बनाई गई हैं।वहीं बालक छात्रावासों में डॉ. एएन झा के वार्डन प्रो. पवन कुमार शर्मा, अधीक्षक डॉ. प्रदीप कुमार सिंह बनाए गए हैं। एसएसएल हॉस्टल के वार्डन प्रो. कुमार वीरेंद्र सिंह तथा अधीक्षक डॉ. आनंद प्रताप चंद होंगे। डीजे हॉस्टल के वार्डन प्रो. पतंजलि मिश्र, अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र कुमार सिंह और सहायक अधीक्षक डॉ. मनीष कुमार गौतम नियुक्त किए गए हैं। सर पीसी बनर्जी हॉस्टल के वार्डन प्रो. राहुल पटेल तथा अधीक्षक डॉ. आरपी सिंह बनाए गए हैं। सर जीएन झा हॉस्टल के वार्डन प्रो. अश्वजीत चौधरी, प्रभारी अधीक्षक डॉ. अविनाश श्रीवास्तव तथा सहायक अधीक्षक डॉ. अमित सिंह होंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ब्वॉयज हॉस्टल के वार्डन प्रो. आशीष सक्सेना और अधीक्षक डॉ. अविनाश श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं। शताब्दी ब्वॉयज हॉस्टल के वार्डन प्रो. मनोज कुमार तथा अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार होंगे। हिंदू हॉस्टल के वार्डन प्रो. राम मनोहर यादव, अधीक्षक डॉ. महेंद्र तिवारी तथा सहायक अधीक्षक डॉ. अजय कुमार बनाए गए हैं। एसआरके हॉस्टल के वार्डन प्रो. एसपी शुक्ल तथा सहायक अधीक्षक डॉ. सर्वेश सिंह होंगे। डॉ. टीसी हॉस्टल के वार्डन प्रो. अनिल प्रताप गिरि, अधीक्षक डॉ. एसी पांडेय तथा सहायक अधीक्षक डॉ. आशीष धर त्रिपाठी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल हॉस्टल के निदेशक डॉ. विष्णु प्रभाकर श्रीवास्तव तथा इंटरनेशनल-2 हॉस्टल के सहायक निदेशक डॉ. संदीप गोयल बनाए गए हैं।