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बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में पदोन्नति विवाद पर जवाब मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के आयुर्वेद संकाय में पदोन्नति से संबंधित याचिका पर बीएचयू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पदोन्नति का परिणाम याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

बीएचयू के आयुर्वेद संकाय में पदोन्नति विवाद पर जवाब मांगा

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के आयुर्वेद संकाय में पदोन्नति को लेकर दाखिल याचिका पर बीएचयू से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आवेदन पर विचार से पहले विश्वविद्यालय को पक्ष रखने का मौका दिया जाना उचित होगा।

पदोन्नति का परिणाम

साथ ही स्पष्ट किया कि इस बीच होने वाले किसी भी पदोन्नति का परिणाम इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने गत 21 फरवरी के अध्यादेश के खिलाफ दाखिल डॉ सुशील कुमार दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका के अधिवक्ता केआर सिंह का कहना है कि आयुर्वेद शिक्षा को मान्यता देने और नियंत्रित करने का अधिकार नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के पास है। एनसीआईएम एक्ट 2020 की धारा 55(2) के तहत बनाए गए नियम (2022) के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए पांच साल और प्रोफेसर के लिए 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है।

याचिका में आरोप

याचिका में आरोप है कि विश्वविद्यालय का अध्यादेश केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 2008 की डीएसीपी योजना का हवाला देकर सिर्फ दो साल की सेवा में ही प्रमोशन की अनुमति दे रहा है, जो एक्ट 2020 के प्रावधानों के विपरीत है। ईएसआईसी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि विज्ञापन और सेवा नियमों में टकराव होने पर बाद वाला नियम प्रभावी होता है इसलिए एक्ट को अध्यादेश पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने इस मुद्दे पर जवाब के लिए समय मांगा। कोर्ट को बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी पहले ही गठित हो चुकी है और इंटरव्यू भी हो चुके हैं तथा यूनिवर्सिटी डीएसीपी स्कीम के तहत प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। मामले की अगली अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की गई है.

सामान्य प्रश्न

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से जवाब मांगा है।
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