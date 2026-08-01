सचिव ग्रेड-3 पर पदोन्नति हुई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत जोध राज सिंह और श्रीलाल अमरेंद्र शेखर को न्याय पीठिका सचिव संवर्ग में उप निबंधक सह न्याय पीठिका सचिव ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया है। इस उपलब्धि पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव संजीव यादव ने बधाई दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत जोध राज सिंह और श्रीलाल अमरेंद्र शेखर को न्याय पीठिका सचिव संवर्ग में उप निबंधक सह न्याय पीठिका सचिव ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया है। इस अहम उपलब्धि पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव संजीव यादव ने सभी को बधाई दी है।
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