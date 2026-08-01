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सचिव ग्रेड-3 पर पदोन्नति हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत जोध राज सिंह और श्रीलाल अमरेंद्र शेखर को न्याय पीठिका सचिव संवर्ग में उप निबंधक सह न्याय पीठिका सचिव ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया है। इस उपलब्धि पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव संजीव यादव ने बधाई दी।

सचिव ग्रेड-3 पर पदोन्नति हुई

इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने लखनऊ खंडपीठ में कार्यरत जोध राज सिंह और श्रीलाल अमरेंद्र शेखर को न्याय पीठिका सचिव संवर्ग में उप निबंधक सह न्याय पीठिका सचिव ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नत किया है। इस अहम उपलब्धि पर उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव संजीव यादव ने सभी को बधाई दी है।

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