निजी सचिव संवर्ग में 24 अधिकारी पदोन्नत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 79 निजी सचिवों को सहायक निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड टू के पद पर पदोन्नति दी है। इस में लखनऊ खंडपीठ के 24 सचिव शामिल हैं। न्यायालय कर्मचारी संघ के महासचिव संजीव यादव ने सभी को बधाई दी है। प्रमोशन की अधिसूचना महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण द्वारा जारी की गई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय प्रशासन ने निजी सचिव संवर्ग के कुल 79 अधिकारियों को सहायक निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड टू के पद पर पदोन्नति प्रदान की है। इनमें लखनऊ खंडपीठ के 24 निजी सचिव भी शामिल हैं। उच्च न्यायालय कर्मचारी अधिकारी संघ लखनऊ खंडपीठ के महासचिव संजीव यादव ने सभी को बधाई दी। महानिबंधक मंजीत सिंह श्योराण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार लखनऊ खंडपीठ से पदोन्नत अधिकारियों में आरती मौर्य, हसीनुद्दीन, सत्येंद्र सिंह पच्छेरे, निशांत मोहन, आदर्श कुमार सिंह, गौतम टेकचंदानी, रामचंद्र यादव, दर्पण शर्मा, आशुतोष पांडेय, प्रवीण कुमार, आशीष कुमार, चंद्रकांत सिंह, अरुण कुमार गंगवार, गौरव पाल, हर्षिता, जेशु कुमार दिनकर, लोकेश कुमार, श्रवण कुमार, आशीष देवल, विनय कुमार, शशांक शिवहरे, अनुराग सिंह, शानू सुमन व सौरभ वर्मा शामिल हैं।
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