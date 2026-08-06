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पारिवारिक मुकदमे के स्थानांतरण की मांग पर नोटिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के मामले को वाराणसी की फैमिली कोर्ट से रायबरेली स्थानांतरित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह आदेश पूजा खरे की अपील पर दिया गया। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक वाराणसी फैमिली कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

पारिवारिक मुकदमे के स्थानांतरण की मांग पर नोटिस

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले को वाराणसी की फैमिली कोर्ट से रायबरेली स्थानांतरित किए जाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई तक परिवार अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पूजा खरे की याचिका पर उसके अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय और प्रारब्ध पांडेय को सुनकर दिया है।

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मामले का विवरण

पूजा खरे ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट वाराणसी में लंबित याचिका को रायबरेली स्थानांतरित करने की मांग की है। अर्जी में कहा गया कि दोनों का विवाह 19 नवंबर 2021 को हुआ था। याची का आरोप है कि विवाह के बाद उसे प्रताड़ना और उत्पीड़न झेलना पड़ा, जिसके कारण नवंबर 2023 में उसे ससुराल छोड़ना पड़ा। तब से वह अपनी बुआ-फूफा के संरक्षण में रायबरेली में रह रही है। याची का यह भी कहना है कि उसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, ऐसे में वाराणसी में मुकदमे की पैरवी करना उसके लिए कठिनाई का कारण बनेगा। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक वाराणसी फैमिली कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

प्रश्नोत्तरी

हाईकोर्ट ने किस मामले में नोटिस जारी किया है?
हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले को वाराणसी की फैमिली कोर्ट से रायबरेली स्थानांतरित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
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