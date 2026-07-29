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हाजीपुर मस्जिद प्रकरण: हाईकोर्ट ने मुतवल्ली के हर्जाना वसूली पर लगाई रोक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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संभल जिले के ग्राम सलेमपुर सालार में मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वक्फ कमेटी को अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने हाजी शमीम से हर्जाने की वसूली पर रोक लगाई और संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

हाजीपुर मस्जिद प्रकरण: हाईकोर्ट ने मुतवल्ली के हर्जाना वसूली पर लगाई रोक

संभल जिले के ग्राम सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर स्थित मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट से वक्फ कमेटी को अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मस्जिद के पूर्व मुतवल्ली हाजी शमीम पर लगाए गए हर्जाने की वसूली पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही तहसीलदार और जिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारियों से जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामला ग्राम सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर में स्थित वर्षों पुरानी मस्जिद से जुड़ा है। प्रशासन ने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई की थी।

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तहसीलदार संभल ने 29 नवंबर 2025 को एकपक्षीय आदेश पारित किया था। वक्फ कमेटी का कहना है कि इस आदेश के खिलाफ 1 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर की गई थी, लेकिन अपील लंबित रहने के दौरान ही 3 जनवरी 2026 को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। बाद में जिलाधिकारी ने भी 22 मई 2026 को अपील निरस्त कर दी। इसके बाद वक्फ कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर तहसीलदार और जिलाधिकारी के आदेशों को चुनौती दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि प्रशासन ने अपील लंबित होने के बावजूद जल्दबाजी में कार्रवाई की तथा वक्फ कमेटी को पक्षकार नहीं बनाया गया। कमेटी का यह भी दावा है कि पूर्व मुतवल्ली हाजी शमीम को मनमाने ढंग से पक्षकार बनाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व मुतवल्ली हाजी शमीम से हर्जाने की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रशासन से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को निर्धारित की है।

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