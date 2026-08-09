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विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की जमानत मंजूर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भदोही
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की जमानत मंजूर करते हुए उनकी 10 वर्ष की सजा को निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया, जबकि राज्य का जमानत पर विरोध भी था।

विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की जमानत मंजूर

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भदोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली की जमानत मंजूर करते हुए उनको सुनाई गई दस वर्ष की सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने 70 वर्षीय रामलली मिश्रा की दस वर्ष की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने कहा कि मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सजा निलंबित करने का मामला बनता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। रामलली मिश्रा को विचारण अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 387, 347, 419, 420, 467, 468, 471, 474, 450 व 506 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66-सी और 66-डी के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें अधिकतम दस वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।

सजा निलंबित करने की मांग

सजा निलंबित करने की मांग पर रामलली मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने दलील दी कि प्राथमिकी में मुख्य आरोप सहअभियुक्त विजय मिश्रा के खिलाफ थे और रामलली मिश्रा के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था। उनका कहना था कि मूल विवाद साझेदारी फर्म के कारोबार और खातों से संबंधित है, जो मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति का है और इस संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही भी लंबित है।

बचाव पक्ष का तर्क

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि रामलली मिश्रा 70 वर्ष की हैं और मुकदमे के दौरान उन्हें अग्रिम जमानत मिली थी। दोषसिद्धि के बाद वह करीब तीन महीने जेल में रह चुकी हैं। अपीलों के भारी लंबित होने के कारण अपील की जल्द सुनवाई की संभावना भी नहीं है।

राज्य और शिकायतकर्ता का विरोध

वहीं, राज्य और शिकायतकर्ता की ओर से जमानत का विरोध किया गया। आरोप लगाया गया कि रामलली मिश्रा और अन्य आरोपियों ने दबाव बनाकर शिकायतकर्ता जो उनका रिश्तेदार भी है को साझेदारी में शामिल कराया, फर्म के बैंक खातों पर नियंत्रण किया और धनराशि आरोपियों के खातों में स्थानांतरित की। सूचनाकर्ता के आवास पर अवैध कब्जे और धमकी देने के आरोप भी रखे गए।

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्राथमिकी में मुख्य रूप से आरोप सहअभियुक्त विजय मिश्रा के खिलाफ थे और रामलली मिश्रा के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं था। उनकी उम्र 70 वर्ष है और वह लगभग तीन महीने की हिरासत भुगत चुकी हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने सजा निलंबित कर दी और ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामलली की सजा को क्यों निलंबित किया?
रामलली मिश्रा की सजा निलंबित की गई क्योंकि सहअभियुक्त विजय मिश्रा के खिलाफ मुख्य आरोप थे और रामलली के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया था।
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