इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में स्नातक-परास्नातक में प्रवेश के लिए कटऑफ जारी
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शैक्षिक सत्र 2026-27 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। बीकॉम के लिए कटऑफ 380 से अधिक और बीएससी के लिए 350 से अधिक अंक वालों को प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज लाना होगा।
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज (एडीसी) में शैक्षिक सत्र 2026-27 के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। कॉलेज प्रशासन ने बीकॉम, बीएससी में दाखिले के लिए कटऑफ जारी कर दिया है। बीकॉम में 380 या उससे अधिक अंक प्राप्त सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है। वहीं बीएससी में 350 या उससे अधिक अंक वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। दोनों पाठ्यक्रमों के लिए छह अगस्त को सुबह 10 से 12 बजे तक रिपोर्टिंग होगी, जबकि प्रवेश प्रक्रिया दोपहर दो बजे तक चलेगी। कीडगंज परिसर में बीकॉम और बीएससी में छात्र-छात्राओं का प्रवेश होगा। प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल का पंजीकरण पत्र, सीयूईटी-यूजी का प्रवेश पत्र व अंकपत्र, इंटरमीडिएट और हाईस्कूल की अंकतालिका व प्रमाणपत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्र, टीसी, माइग्रेशन, चरित्र प्रमाणपत्र, छात्र एवं अभिभावक के आधार कार्ड, चार रंगीन फोटो तथा एबीसी आईडी की प्रति साथ लानी होगी。
कटऑफ की जानकारी
इविवि ने बीकॉम का पांचवां कटऑफ जारी किया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 448 से 456, ओबीसी 402 से 407.84, ईडब्ल्यूएस 409.45 से 414, एससी 333 से 345 और एसटी 233 से 274 अंक निर्धारित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थी पांच अगस्त शाम पांच से छह अगस्त शाम 4:55 बजे तक समर्थ पोर्टल पर शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं बीसीए का छठवां कटऑफ जारी किया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 430, ईडब्ल्यूएस 403, ओबीसी 385, एससी 334.79 तथा एसटी 176 या उससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा। पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड बीसीए-एमसीए (डेटा साइंस) पाठ्यक्रम की छठी मेरिट सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में ओबीसी वर्ग के लिए 383.78 तथा एसटी वर्ग के लिए 120 या उससे अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं।
एमबीए की अंतिम मेरिट
इविवि ने एमबीए में प्रवेश के लिए अंतिम मेरिट सूची जारी कर दी है। इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों का ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और पर्सनल इंटरव्यू (पीआई) 26 जुलाई को हुए थे।
ईश्वर शरण का कटऑफ
ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में स्नातक में दाखिले के लिए बुधवार को नया कटऑफ जारी कर दिया गया है। बीएएलएलबी में अनारक्षित वर्ग के 495, एससी 350 और एसटी सभी। बीकॉम अनारक्षित 445 और एससी 270 अंक वालों को प्रवेश के लिए बुलाया गया है।
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