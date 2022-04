कोरोना की चौथी लहर ला रहा कोरोना का XE वेरिएंट, जानिए कितना होगा खतरनाक?

कोरोना का नया वेरिएंट XE ओमीक्रोन के दो सबवेरिएंट BA1 और BA2 का रीकॉम्बिनेंट वर्जन है। ये वेरिएंट सबसे तेज फैलने वाले ओमिक्रोन के मुकाबले दस गुना ज्यादा तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Atul Gupta Mon, 04 Apr 2022 05:58 PM

