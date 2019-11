प्रदूषण का कहर: दिल्ली में 5 नवंबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, हेल्थ इमरजेंसी घोषित

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दिल्ली के सभी स्कूलों के पांच नवंबर तक बंद रहने की घोषणा की है।

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal: All schools in Delhi to remain closed till 5th November, following rise in pollution levels due to stubble burning. pic.twitter.com/hA78req2KK