आज भी बंद रहेंगे बागेश्वर के स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र
दवेंद्र पांडे, बागेश्वर में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद, जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने सभी कक्षाओं को अवकाश घोषित किया है। कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दवेंद्र पांडे, बागेश्वर। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने गुरुवार को भी कक्षा एक से 12 तक के सभी विद्यालय में अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। आदेश का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर चार दिन से जिले के स्कूल बंद हैं।
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