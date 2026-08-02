बैठक में संगठन की मजबूती और व्यापारी एकता पर बल
बलिया में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारी संपर्क अभियान चलाने और सदस्यता अभियान के लिए कमेटी का गठन किया गया। 3 सितंबर को लखनऊ में व्यापारी महाकुंभ में भाग लेने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी में कई प्रमुख व्यापारी शामिल हैं।
बलिया। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बांसहीहरोड की बैठक रविवार को एक होटल में हुई। इसमें मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए व्यापारियों से संपर्क अभियान चलाने, सदस्यता अभियान बाजार में चलने,सदस्यता अभियान चलाने के लिए कमेटी का गठन और तीन सितंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाले व्यापारी महाकुंभ में शामिल होने का निर्णय लिया गया। सदस्यता अभियान के बाद कमेटी का गठन किया जाएगा। सदस्यता अभियान कमेटी में प्रमुख रूप से डॉ. परमेश्वर सिंह, विजय बहादुर यादव, शशिकांत वर्मा, विजय कुमार बिंद, अनिल शर्मा, जावेद, पवन कुमार वर्मा, मिथिलेश कुमार, जितेंद्र सिंह, प्रमोद ठाकुर ,अनूप कुमार यादव और उत्तम ठाकुर को शामिल किया गया।
मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गांधी ने कहा कि संगठन में ही शक्ति है आपसी प्रेम, स्नेह, सहयोग से ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है। जिला संरक्षक संजय सिंह मुन्ना ने कहा कि अभियान चलाकर लोगों को संगठन से जोड़ा जाए। संचालन डॉ. परमेश्वर सिंह ने किया।
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