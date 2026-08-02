श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहंी: अमरजीत कौर
श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार छीनने की कोशिश बर्दाश्त नहंी: अमरजीत कौर श्रम कानूनों में बदलाव कर मजदूरों के अधिकार छीनने की कोशिश बर्दाश
खगड़िया। हिन्दुस्तान संवाददाता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के 24वें बिहार राज्य सम्मेलन का शुभारंभ रविवार को शहर के केएन क्लब में आमसभा से हुई। इससे पहले शहर के बापू नगर स्थित योगीन्द्र भवन से निकली रैली एमजी मार्ग, थाना रोड, मेन रोड, एसडीओ रोड, स्टेशन रोड और राजेन्द्र चौक होते हुए केएन क्लब पहुंची। रैली में एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर भी शामिल हुई। रैली में शामिल लोग मजदूर एकता ज़िंदाबाद, श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन वापस लो, स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, समान काम का समान वेतन लागू करो आदि नारे लगाए। आमसभा को संबोधित करते हुए एटक की राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर दशकों के संघर्ष से हासिल मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है।
पहले जो श्रम कानून श्रमिकों के हितों की रक्षा करते थे, उन्हें बदलकर कॉरपोरेट घरानों और मालिकों के पक्ष में बनाया जा रहा है। इससे मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा, ट्रेड यूनियनों के अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा कि एटक देशभर में इन मजदूर विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नंही करेगी। अपने संघर्ष को और तेज करेगी। इस मौके पर एटक की राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, पूर्व विधायक सूर्यकांत पासवान, खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामनरेश पांडेय, एटक के बिहार राज्य महासचिव अजय कुमार, जिला महासचिव कुमारी निर्मला के अलावा उप महासचिव पुनीत मुखिया, किसान नेता प्रभाशंकर सिंह आदि ने भग लिया। बताया गया सम्मेलन आगामी 4 अगस्त तक चलेगा। जिसमें श्रमिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, संगठन विस्तार तथा आगामी संघर्षों की रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे।
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