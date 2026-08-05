व्यापार मंडल ने चलाया सदस्यता अभियान
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने मोहल्ला लक्ष्मणगंज में सदस्यता अभियान चलाया। स्वदेशी व्यापारिक कुंभ कार्यक्रम की जानकारी दी गई। युवा नेताओें ने व्यापारियों से एकजुट होकर ई-कॉमर्स के विरुद्ध एक ताकतवर व्यापारी समाज बनाने की अपील की। संगठन का संपर्क अभियान जारी रहेगा।
अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वदान में बुधवार को सदस्यता अभियान चलाया गया। जिसमें उन्होंने तीन सितंबर को लखनऊ में होने वाले संगठन के स्वदेशी व्यापारिक कुंभ कार्यक्रम के संबंध में व्यापारियों को जानकारी दी। मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बुधवार को संगठन के युवा प्रदेश महामंत्री शाह आलम मंसूरी और युवा जिलाध्यक्ष सागर गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी सदस्यता अभियान चलाया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि एकजुट होकर व्यापारी एक ताकतवर व्यापारी समाज बनाता है। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से बचाव के लिए व्यापारियों को एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संगठन के द्वारा व्यापारी जोड़ो संपर्क अभियान निरंतर चलाया जाएगा।
इस अवसर पर अभिनव सक्सेना, आशु सिंह, मोहम्मद आमिर, कर्म इलाही, मोहित सक्सेना, अजीत सिंह, ताहिर, अंकुर शर्मा, अवनीश चौहान, गौरव अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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