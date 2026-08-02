Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रांति दिवस पर जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए एआईएसफ की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की बैठक रविवार को महुआ बाजार में हुई। सदस्यों ने क्रांति दिवस के सम्मेलन की तैयारी की और 09 अगस्त को जिला स्तर पर आयोजन का निर्णय लिया। जिलाध्यक्ष प्रकाश प्रियदर्शी ने शिक्षा व्यवस्था में समस्याओं पर चर्चा की और आगामी विधानसभा मार्च में भाग लेने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

क्रांति दिवस पर जिला स्तरीय सम्मेलन के लिए एआईएसफ की बैठक

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद की विस्तारित बैठक रविवार को महुआ बाजार के जवाहर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई। इस बैठक में सदस्यों ने संगठन से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव लिए और क्रांति दिवस की तैयारी में जुट जाने के लिए अपील की। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिलाध्यक्ष प्रकाश प्रियदर्शी और संचालन जिला सचिव व देसरी जिला परिषद सदस्य मोहित पासवान ने किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित संगठन से जुड़े सभी छात्रों ने सर्वसम्मति से आगामी 09 अगस्त को क्रांति दिवस पर महुआ बाजार में जिला स्तरीय छात्र सम्मेलन करने का निर्णय लिया। इस बैठक में पिछले दिनों जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन की चर्चा की गई।

ये भी पढ़ें:मांगों के समर्थन में कर्मचारियों का प्रदर्शन 10 को, सफल बनाने पर चर्चा

संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष प्रकाश प्रियदर्शी ने कहा कि आज बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सांप्रदायीकरण किया जा रहा है। विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। कई जगह भवन जर्जर है। इसके लिए आगामी 04 अगस्त को पटना में संयुक्त छात्र संगठन के आह्वान पर होने वाले विधानसभा मार्च में जिला से सौ साथी भाग लेंगे। बैठक में आदर्श रंजन यादव, मुकेश पटेल, सिक्कम कुमार, राहुल कुमार, नवजीत श्रीवास्तव, आशुतोष राणा, राजा हिप्पा, विद्यानंद कुशवाहा, प्रसिद्ध कुमार आदि शामिल थे। -नवनीत कुमार

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Hajipur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।