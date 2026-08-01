अभाविप का जिलाभ्यास वर्ग का आयोजन
बाराबंकी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने एक जिलाभ्यास वर्ग का आयोजन किया, जिसमें छात्रों ने संगठन के विचारों और कार्यपद्धति को समझने का अवसर प्राप्त किया। प्रांत सहमंत्री कुसुम कनौजिया ने मार्गदर्शन प्रदान किया, जबकि डॉ. आजाद प्रताप सिंह ने छात्रहित पर चर्चा की। युवा छात्रों की बड़ी संख्या ने परिषद की प्रेरणा को दर्शाया।
बाराबंकी, संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने अवध प्रांत में शुक्रवार को एक जिलाभ्यास वर्ग का आयोजन किया। इसमे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। जहां उन्हें संगठन के विचारों और कार्यपद्धति को समझने का अवसर मिला। इस अभ्यास वर्ग में प्रांत सहमंत्री कुसुम कनौजिया ने प्रांत प्रवासी के रूप में मार्गदर्शन प्रदान किया। प्रांत एसएफएस प्रमुख डॉ. आजाद प्रताप सिंह ने छात्रहित और सेवा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हजारों की संख्या में युवा छात्र-छात्राओं की सहभागिता ने यह दर्शाया कि विद्यार्थी परिषद युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगातार प्रेरित कर रहा है। अभ्यास वर्ग के दौरान संगठन के उद्देश्यों, कार्यशैली और सेवा गतिविधियों पर गहन चर्चा की गई।
कार्यक्रम में विभाग संगठन मंत्री आकाश शुक्ला, विभाग संयोजक योगेश सिंह, जिला संयोजक एसएफएस कार्तिकेय मिश्रा, जिला संयोजक शिवेश शुक्ला, विभाग प्रमुख पीजे पांडेय, जिला प्रमुख अजय वर्मा, नगर उपाध्यक्ष बलराम तिवारी और नगर मंत्री जयशिव त्रिपाठी थे।
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