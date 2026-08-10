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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ जिला अभ्यास वर्ग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवरिया
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देवरिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर में एक दिवसीय अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। इस वर्ग में संगठन की कार्यपद्धति, विद्यार्थी हित, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक मुद्दों एवं युवाओं की भूमिका पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं ने अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास पर जोर दिया।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ जिला अभ्यास वर्ग

देवरिया, निज संवाददाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत ने विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में एक दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग आयोजित किया गया। अभ्यास वर्ग में संगठन की कार्यपद्धति, विद्यार्थी हित, राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सरोकार एवं युवाओं की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया।उद्घाटन सत्र मे प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में प्रांत उपाध्यक्ष एवं विभाग प्रमुख डा. विवेक मिश्र ने कहा कि अभाविप विश्व का सबसे बड़ा सांस्कारिक छात्र संगठन है। विद्यार्थी समाज का दर्पण है जो वर्तमान की स्थिति को दिखाने के साथ हमारे राष्ट्र की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। भविष्य का भारत कैसा हो ऐसी संकल्पनाओं और परिवर्तनों का स्वाभाविक माध्यम विद्यार्थी है।

विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों की समझ,समस्याओं को चिन्हित कर उसके समाधान का स्वयं माध्यम बनना सीखता है। जिला प्रमुख डॉ अभिनव सिंह ने परिषद राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण के व्यापक संदर्भ मे सम्पूर्ण समाज के परिवर्तन का वाहक बनता है। विभाग संगठन मंत्री अमर्त्य संदरम ने कहा कि विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व क्षमता एवं सेवा भावना का विकास करना है। इसमें विभाग छात्रा प्रमुख रानी दुर्गावती, तहसील प्रमुख डा. अभिषेक तिवारी, नगर अध्यक्ष डा. मंतोष मौर्य, उपाध्यक्ष डा. सुधीर कुमार, डा. आमीर हमजा खान, अभिमन्यु शर्मा, जिला विद्यार्थी विस्तारक शुभम गोविन्द राव, सविनय पांडेय, अमन त्रिपाठी,अमित मणि एवं विभिन्न महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की।

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