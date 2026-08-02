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महंगाई के बीच आठवें वेतन आयोग से न्याय की उम्मीद: सुभाष लांबा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद के महासंघ ने केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार की मांग की गई। महंगाई से प्रभावित कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 40 हजार रुपये निर्धारित करने की आवश्यकता जताई गई। आयोग से वेतन वृद्धि की दर बढ़ाने और सुधारों का आग्रह किया गया।

महंगाई के बीच आठवें वेतन आयोग से न्याय की उम्मीद: सुभाष लांबा

फरीदाबाद, धनंजय चौहान। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राज्य सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों में व्यापक सुधार की मांग की है। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग के बाद लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर डाला है।

महँगाई का प्रभाव

उन्होंने बताया कि खाद्य मुद्रास्फीति में 6 से 8 प्रतिशत, शिक्षा पर खर्च में 10 से 12 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवाओं पर 8 से 12 प्रतिशत तथा आवास संबंधी खर्च में 8 से 10 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक जरूरतों के अनुरूप बढ़ोतरी नहीं हुई। लांबा ने कहा कि वर्तमान न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये आज की परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं है। 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद भी यह राशि करीब 27 हजार रुपये ही बनती है, जबकि एक सामान्य परिवार के सम्मानजनक जीवन-यापन के लिए 30 से 40 हजार रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्रुप-डी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 40 हजार रुपये निर्धारित किया जाना चाहिए।

वेतन में सुधार की मांग

महासंघ ने आयोग से फिटमेंट फैक्टर 3.8 तय करने, वार्षिक वेतन वृद्धि 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने तथा वेतन मैट्रिक्स में संशोधन कर प्रत्येक 5 से 7 वर्ष में समयबद्ध वित्तीय उन्नयन की व्यवस्था लागू करने की मांग की है। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम वेतन के अनुपात को 1:14 से घटाकर 1:10 करने तथा 10 वर्ष के बजाय प्रत्येक पांच वर्ष में वेतन आयोग गठित कर वेतन पुनरीक्षण अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया गया है।

राजकोषीय दृष्टिकोण

महासंघ ने ज्ञापन में यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर कुल खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2 से 3 प्रतिशत है। इसलिए वेतन वृद्धि को राजकोषीय बोझ नहीं, बल्कि उपभोग क्षमता, बाजार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

महासंघ ने न्यूनतम वेतन क्या निर्धारित किया है?
महासंघ ने ग्रुप-डी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 40 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग की है।
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